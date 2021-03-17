Режиссер сделал прогноз, кто в этом году получит «Оскар» за лучший фильм
Режиссер Давид Шнейдеров сделал прогноз о том, кто получит награду премии «Оскар» за лучший фильм и лучшую режиссуру, написало ИА НСН.
По мнению эксперта, победу в этих номинациях одержит лента «Земля кочевников» Хлоя Чжао.
«С огромной вероятностью фильм „Земля кочевников“ получит, как минимум, награду за „лучший фильм“ и „лучшую режиссеру“. На самом деле, был бы рад ошибиться», — признался Шнейдеров.
Режиссер сожалеет, что картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не попала в перечень номинантов кинопремии.
Вручение наград премии «Оскар» состоится в нынешнем году в Лос-Анджелесе 25 апреля. Мероприятие частично пройдет в онлайн-формате.