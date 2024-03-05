Культура 05 марта 2024, 18:04 Режиссер Сарик Андреасян назвал Данилу Козловского нехорошим человеком StarHit: режиссер Андреасян рассказал о том, как его оскорбил актер Козловский РИА «Новости»

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Режиссер Сарик Андреасян назвал актера Данилу Козловского неприятным человеком. Причину их конфликта раскрыл портал StarHit.

Андреасян рассказал, что он попытался отправить Козловскому сценарий. В ответ актер нахамил режиссеру.

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«Я Козловского ни разу в жизни не видел. Один раз написал ему СМС, он мне грубо ответил. И я подумал, что это, наверное, не очень хороший человек. И все», — поделился Андреасян.

Последние два года карьеру актера сопровождают трудности: спектакли, в которых он участвовал, испытывали постоянные задержки или отмены. В итоге 38-летний Козловский начал работать за рубежом, хотя не говорил, что собирается эмигрировать.

Ранее Андреасян снял о жертве домашнего насилия Маргарите Грачевой сериал, который вышел на экраны осенью минувшего года. Телеведущая, ставшая прототипом главной героини, сейчас ждет четвертого ребенка.