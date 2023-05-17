Культура 17 мая 2023, 15:23 Режиссер Рогожкин рассказал, что «Улицы разбитых фонарей» снимали на любительские камеры

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Когда начались съемки популярного сериала про милиционеров «Улицы разбитых фонарей», никто не верил в его популярность. Поэтому операторы использовали любительские камеры. Об этом «ФедералПресс» рассказал режиссер Александр Рогожкин.

По его воспоминаниям, денег тогда катастрофически не хватало. Отсюда и попытки сэкономить буквально на всем. Пострадала в том числе и техническая часть.

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«Вместо профессиональной техники использовали обычные видеокамеры — такие же, на которые в то время граждане снимали семейные праздники и свои путешествия. Для экономии на логистике все съемки производились рядом с „Ленфильмом“. Никто не ждал, что сериал „выстрелит“, поэтому когда пришел успех — все были ошеломлены», — рассказал Александр Рогожкин.

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