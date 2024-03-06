Культура 06 марта 2024, 22:35 Режиссер Римас Туминас скончался в больнице в Италии Театр Вахтангова сообщил о смерти в Италии режиссера Римаса Туминаса Freepik

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Режиссер Римас Туминас, 15 лет возглавлявший театр Вахтангова, скончался в больнице в Италии. Некролог разместили на официальном сайте культурного учреждения.

«Слов нет. Осознания пока что тоже нет. Только слезы и огромная благодарность, что он был с нами. Сил, мужества и добра всем, кто его любил и продолжает любить», — написали в сообщении на сайте театра.

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Туминас покинул пост худрука театра Вахтангова в мае 2022 года после скандала, разразившегося после выпуска проекта Рунета «Шоу ВиЛ», который ведут пранкеры Вован и Лексус. Туминас заявил, что готов вести диверсионную деятельность в театре и согласился поставить спектакль о Степане Бандере. После этого он уехал в Литву и уволился из театра. Позже его лишили премии правительства России.