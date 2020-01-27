Режиссер Римас Туминас отказался сотрудничать с Александром Домогаровым

Туминаса возмутили профессиональные и личностные качества Домогарова. Так, актер потерял свою роль Генри Ирвинга в спектакле «Генри и Элен». Премьерный показ постановки пройдет 27 января в театре «Школа современной пьесы». На сцену перед зрителем выйдет уже новый состав.

Домогарова заменит актер МТЮЗа Игорь Гордин, а роль Эллен досталась актрисе Ленкома Анне Большовой. На личной странице в Fасеbооk продюсер спектакля Леонид Роберман отметил, что участие Гордина в спектакле — отличный вариант. Он выразил удивление, что его не пригласили сразу.

«Так случилось, что ровно через год, в январе, практически в тех же числах, я первый раз в жизни второй раз выпускаю один и тот же спектакль — „Генри и Эллен“. Впрочем, нет, я не совсем прав, это будет не тот же самый спектакль. И хотя его выпускает тот же режиссер (Туминас), а главную женскую роль играет та же актриса — Анна Большова, это будет уже другой спектакль. Роль Генри, которую год назад исполнял Александр Домогаров, будет играть замечательный артист Игорь Гордин», — добавил Роберман.