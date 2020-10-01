Режиссер рассказал о таланте Нины Усатовой в день ее рождения

Режиссер Владимир Хотиненко рассказал о таланте актрисы Нины Усатовой в день ее рождения. 1 октября артистка празднует свое 69-летие.

Хотиненко снимал ее в 1995 году в фильме «Мусульманин» и в 2009 году в ленте «Поп», информирует «Петербургский дневник».

«Мы с женой очень любим Нину Усатову и сегодня обязательно ее поздравим», — пообещал режиссер.

Он подчеркнул, что актриса обладает «невероятным диапазоном». Ей подвластны все жанры — от трагического до комического. По мнению сценариста, у нее особый взгляд на мир.

Усатова играет в БДТ имени Товстоногова и нескольких антрепризных петербургских театрах с 1989 года. Ей принадлежат сто ролей в фильмах и сериалах. Она снималась в таких картинах, как «Американка», «Кадриль», «Брат 2», а также в сериалах. Играла в спектаклях «За чем пойдешь, то и найдешь», «Эрендира» и других.