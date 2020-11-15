Фильм «Один дома — 2» снимали в отеле «Плаза», принадлежащем на тот момент Дональду Трампу. Бизнесмен рал разрешение на работу только с условием, что тоже получит роль. Об этом рассказал режиссер Крис Коламбус.

По словам Коламбуса, съемочная группа выбрала для съемок отел «Плаза» в Нью-Йорке. Когда Трампу передавали гонорар, он озвучил свое условие кинематографистам.

«Трамп дал согласие. Мы заплатили. А потом он говорит: „Есть только один способ снимать в ‚Плаза‘ — это дать мне роль в фильме“. Пришлось соглашаться, включать его в сцену», — привел слова будущего президента США Коламбус в интервью Insider.

Режиссер отметил, что в итоговом варианте картины решил оставить сцену с Трампом в холле отеля, так как она понравилась зрителям во время первого показа ленты.

Фильм «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» вышел на экраны в ноябре 1992 года. История разворачивается вокруг главного героя Кевина, который случайно оказывается в Нью-Йорке, когда его семья улетает во Флориду. Мальчик заселяется в отель, после чего начинаются его приключения.