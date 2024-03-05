Культура 05 марта 2024, 16:06 Режиссер Поздняков рассказал об экстремальных условиях съемок «Человека-амфибии»

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Сегодня, 5 марта, легендарная киностудия «Ленфильм» отмечает 110 лет. Многие проекты задали тренды как для советского кино, так и для зарубежных коллег. Особое удивление у американских режиссеров вызывал фильм «Человек-амфибия», сообщил сайт телеканала «Звезда».

Именитые деятели культуры с изумлением наблюдали за волшебным подводным миром, не понимая, как это сняли.

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«Задерживали до последнего дыхание. Несколько секунд — и человек мог бы захлебнуться», — пояснил режиссер и историк кино Александр Поздняков.

По его словам, на площадке постоянно дежурили люди с аквалангами и загубниками. Именно они приходили на помощь актрисе Анастасии Вертинской в крайних случаях.