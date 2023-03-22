Культура 22 марта 2023, 16:42 Режиссер Питер Уэрнер ушел из жизни

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Американский режиссер Питер Уэрнер умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Deadline.

Ранее у Уэрнера случился разрыв аорты, после чего начались осложнения. Это и послужило причиной смерти.

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Питер Уэрнер был обладателем премии американской киноакадемии «Оскар» за короткометражный фильм «В краю льда». Он получил награду в 1977 году. На счету режиссера также множество документальных фильмов и несколько сериалов.

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