Режиссер Писарев рассказал об умершем актере Сиротине

По словам режиссера, Сиротин был талантливым человеком, непохожим на остальных. Также Писарев охарактеризовал молодого человека как спокойного и вежливого.

«Андрей был особенный, может быть, даже немного странный и отстраненный ото всех человек. Он искал себя в творчестве, но, вероятно, так и не нашел», — считает Писарев.