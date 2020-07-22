Режиссер Писарев рассказал об умершем актере Сиротине
Российский актер Андрей Сиротин умер в 34 года в результате длительных проблем со здоровьем. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев поделился воспоминаниями о нем. Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам режиссера, Сиротин был талантливым человеком, непохожим на остальных. Также Писарев охарактеризовал молодого человека как спокойного и вежливого.
«Андрей был особенный, может быть, даже немного странный и отстраненный ото всех человек. Он искал себя в творчестве, но, вероятно, так и не нашел», — считает Писарев.