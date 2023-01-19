Культура 19 января 2023, 16:16 Режиссер Павел Чухрай назвал Николая Досталя недооцененным РИА «Новости»

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Кинорежиссер Павел Чухрай высказался о смерти своего коллеги и друга детства Николая Досталя. Об этом сообщил News.ru.

Павел Чухрай назвал Николая Досталя одним из самых талантливых российских режиссеров. И отдельно отметил скромность и честность своего друга, который никогда не хвастался своими многочисленными грамотами и наградами, которые получал.

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«Он не сделал ни одной конъюнктурной картины, был скромен и никогда не говорил о своих наградах. Я думаю, это был недооцененный режиссер нашей аудиторией и нашими критиками, хотя многие критики писали о нем хвалебные статьи, но тем не менее», — сказал Павел Чухрай.

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Напомним, Николай Досталь умер 19 января в возрасте 76 лет. О причинах смерти артиста пока не сообщается. На его счету десятки работ в качестве режиссера, актера и сценариста. В частности, «Штрафбат», «Гражданин начальник», «До свидания, мальчики», «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и другие.