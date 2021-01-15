Режиссер «Паразитов» Пон Чжун Хо станет главой жюри Венецианского кинофестиваля

Уточняется, что его кандидатуру предложил директор Венецианского киносмотра. В текущем году он пройдет с 1 по 11 сентября. В официальном сообщении организаторов мероприятия говорится, что совет директоров поддержал такую идею.

Чжун Хо уже прокомментировал эту новость. Режиссер признался, что для него большая честь возглавлять судейскую коллегию старейшего кинофестиваля во всем мире.