Режиссер оценил вероятность появления второй части фильма о Круге

Режиссер Тимур Кабулов оценил вероятность появления второй части мини-сериала о российском шансонье Михаиле Круге. Права на картину уже приобрел американский стриминговый сервис Netflix.

Релиз картины о жизни и смерти знаменитого барда был еще семь лет назад. Впервые его показали на Первом канале. Кабулов отметил, что рассказ о музыканте является завершенным и не предполагает продолжения, пишет ИА Nation News.

«„Легенды о Круге“ — законченная история, поэтому ждать ее продолжения даже в случае успеха картины на Netflix, не стоит, отметил Кабулов. По его словам, никаких планов по созданию фильма по тематике шансона нет», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что в случае высоких рейтингов ленты россиянам стоит ждать новых биографических фильмов о знаменитых исполнителях в жанре шансон.