Режиссер оценил свое попадание в шорт-лист «Оскара»

По информации издания, его фильм попал в номинацию «Лучший короткометражный анимационный фильм».

«Из сотни фильмов осталось всего десять. Колоссальный отсев. Но дальше нужно из десятки попасть в пятерку, тогда это будут номинанты. Тогда можно поздравлять или не поздравлять», — подчеркнул Бронзит.

В настоящее время фильм режиссера находится в следующем туре голосования, который продлится около месяца. О номинантах расскажут 13 января следующего года.

«А сейчас пока пройден барьер. Я, честно говоря, чрезвычайно удивлен этому факту. У меня в третий раз уже фильм засылается на „Оскар“, проходит эту квалификацию. В этот раз я как никогда скептически к этому относился, потому что фильм сложный, тяжеловесный для академиков, насколько я знаю их пристрастия. Я вообще не рассчитывал попасть в шорт-лист. Удивлен, что фильм замечен», — пояснил Бронзит.

Он обратил внимание, что «попасть в пятерку фильмов невероятно повышаются», тем не менее это непросто. По мнению режиссера, «все фильмы сильные в десятке».

«И тут каждый балл будет решать. Это совершенно непредсказуемые вещи», — резюмировал Бронзит.