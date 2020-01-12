Режиссер «Оно» снимет ремейк фильма «Вой»
Аргентинский кинорежиссер Андрес Мускетти, создавший два известных фильма ужасов «Оно» и «Мама», ведет переговоры о съемках новой экранизации романа «Вой» для стриминговой компании Netflix. Об этом сообщил веб-портал Collider.
Согласно информации издания, правами на роман на данный момент располагает Netflix. Сам онлайн-кинотеатр пока не прокомментировал эти сведения.
Подробности создания картины пока не разглашаются, однако Андрес Мускетти уверен в том, что в переговоры на съемки завершаться успешно, и контракт будет подписан. Кинорежиссер упомянул об этом после пресс-показа киноленты «Под водой».
Произведение «Вой» американского писателя Гэри Брэндера было написано в 1977 году. Роман повествует о женщине, пережившей психологическую травму и попавшей в город, все жители которого — оборотни. Фильм по нему был снят в 1981 году режиссером Джо Данте.