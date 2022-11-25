25 ноября 2022, 13:00
Режиссер Оганесян рассказал, как проходили съемки второго сезона сериала «Игра на выживание»
Режиссер Оганесян: я хотел внести в сериал какие-то смыслы
Режиссер сериала «Игра на выживание» Карен Оганесян в разговоре с teleprogramma.pro рассказал, как проходили съемки второго сезона проекта. По словам кинематографиста, ему хотелось внести в сериал какие-то смыслы.
«Мне категорически не хотелось снимать то, как люди просто бегают по лесу и умирают, а кто-то на них делает ставки. Такое уже было миллион раз», — добавил Оганесян.
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Если съемки первого сезона проходили в экстремальных условиях в горах Абхазии, то во втором сезоне организаторы проекта хотели показать контраст. В качестве локации был выбран Узбекистан.
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«Актеров обливали водой между дублями, но некоторые все равно не избежали теплового удара», — сообщил режиссер.
Второй сезон сериала «Игра на выживание» выйдет 28 ноября на телеканале ТНТ.
Кино
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