Культура 10 января 2023, 12:57 Режиссер Носков приступил к съемкам нового фильма в Петербурге

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Актер и режиссер Андрей Носков приступил к съемкам нового фильма «Мужчина к Новому году» в Петербурге. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Сейчас в магазине «Пассаж» снимают одну из важнейших сцен фильма, где главный герой в исполнении Юрия Кузнецова знакомится с героиней, которую играет Кира Кауфман. Она готовилась встретиться с молодым красавцем, однако нарвалась на престарелого героя-любовника.

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Актер Юрий Кузнецов во время разговора с корреспондентом признался, что чувствует себя не совсем комфортно в этой роли, однако играть любовника, по его словам, все же интереснее, чем бородатого попа.

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«Когда Андрей (Носков — ред.) предложил мне эту роль, я решил, что он шутит. Ну какой из меня герой-любовник? Это же надо было дожить до 76 лет, чтобы получить такую роль! Впрочем, это интереснее, чем играть какого-нибудь попа бородатого», — добавил актер.