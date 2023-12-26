Культура 26 декабря 2023, 12:42 Режиссер Недзвецкая сняла фильм о проблемах людей с аутизмом «Пуанты для моей мамы»

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Весной состоится пресьера фильма «Пуанты для моей мамы» о проблемах людей с аутизмом. Об этом в пресс-центре НСН рассказала режиссер картины Яна Недзвецкая.

В центре сюжета — 15-летняя девочка-подросток по прозвищу Крыся с синдромом Аспергера, легкой формой аутизма. Она мечтает вырасти и стать всемирно известной балериной.

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Как отметил RT, задача фильма привлечь внимание общества к тому равнодушию, с которым относятся к своим детям взрослые.

«Из 100 детей 56 с диагнозом аутизм, особенно Аспергера. Мы живем среди этих людей, они живут с нами, и хотелось бы, чтобы коммуникация с ними была более дружеская», — сказала режиссер.

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