Режиссер назвал сроки восстановления киноиндустрии

По мнению режиссера, люди нескоро еще вернутся в большие залы, и кинотеатрам придется тяжело из-за маленькой посещаемости. Шипенко выразил сожаление, что сейчас более перспективными в этом плане кажутся стримы.

«Disney переориентируется с офлайна на онлайн, и сейчас это очень правильное решение. Думаю, полностью киноиндустрия восстановится через год или два», — предположил собеседник издания.