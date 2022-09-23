Режиссер Наур Гармелия снимет фильм «Последняя цена» в Абхазии | 360°

Культура 23 сентября 2022, 17:15 Поделиться Telegram

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Viber Режиссер Наур Гармелия снимет фильм «Последняя цена» в Абхазии

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Режиссер-дебютант Наур Гармелия приступил к съемкам фильма киностудии «Ленфильм» — «Последняя цена», которые пройдут на территории Абхазии. Об этом написал «Петербургский дневник».

По сюжету, русская семья в полуразрушенном войной абхазском городке выращивает фундук и надеется разбогатеть благодаря взлету цен на орехи. Однако крупную партию орехов, которые должны были идти на продажу, внезапно похищают.

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Известно, что Наур Гармелия является уроженцем Абхазии, но последнее время живет в Санкт-Петербурге.

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По словам главного редактора «Ленфильма» Андрея Апостолова, сила нового фильма заключается в смешении жанров.

«Сила сценария — в органичном смешении жанров: социальная драма плавно врастает в напряженный триллер, а дальше все разрешается в лучших традициях вестерна (истерна). Меня после первого же прочтения впечатлила такая сложная жанровая структура в сценарии дебютанта», — сказал Апостолов.

В съемках фильма приняли участие актеры Василий Щипицын, Алексей Белогорцев, Екатерина Демидова, Юлия Шубарева, Рауль Ковэ, Даур Арухаа и другие.

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