Культура 05 декабря 2022, 16:26 Режиссер мультфильма «Холодное сердце» Ли сообщила, что хотела избавиться от снеговика Олафа

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Режиссер и сценарист проекта «Холодное сердце» Дженнифер Ли в разговоре с изданием Variety рассказала, что хотела избавиться от снеговика Олафа, однако за персонажа вступился продюсер Джош Гад.

Ли включилась в проект в 2013 году и первое, что она сделала, это написала пометку «убей снеговика», сообщило РИА ФАН.

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Кассовые сборы мультфильма подтвердили, что решение оставить снеговика было верным. История про Анну и Эльзу собрала в мировом прокате более одного миллиарда долларов.

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