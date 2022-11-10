Культура 10 ноября 2022, 17:22 Режиссер Мосафир рассказал, что сериал о группе «Король и Шут» выйдет в конце января

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Режиссер Рустам Мосафи рассказал подробности сериала о музыкальной группе «Король и Шут». Премьера запланирована на конец января-начало февраля, сообщило ИА «Невские новости».

Режиссер уточнил, что проект уже отснят и сейчас находится на стадии постпроизводства.

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Сюжет основан на истории коллектива и его лидера Михаила Горшенева, который более известен как Горшок. Музыканта сыграл Константин Плотников.

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Автором идеи стал продюсер группы «Кукрыниксы» Игорь Панкер (Гудков). Он пригласил в проект Мосафи.

«Видимо, нравилось мое творчество, подход к работе. Любовь к року нас сблизила, объединила», — заключил режиссер.