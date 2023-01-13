Культура 13 января 2023, 12:42 Режиссер Мэтт Ривз подтвердил работу над сценарием к сиквелу фильма «Бэтмен» Режиссер Мэтт Ривз: предстоящее продолжение фильма будет сосредоточено на Темном рыцаре Кинопоиск

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Американский режиссер и сценарист Мэтт Ривз в разговоре с журналистами Collider подтвердил работу над сценарием к сиквелу фильма «Бэтмен», где главную роль исполнит актер Роберт Паттинсон.

Кинематографист заверил поклонников, что предстоящее продолжение фильма будет сосредоточено на Темном рыцаре, которого и исполнит Роберт Паттинсон, написало РИА ФАН.

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В свою очередь, Ривз считает, что Паттинсон отлично впишется в роль, поскольку является «особенным актером и человеком».

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«Я действительно чувствую, я также считаю, что Роб [Паттинсон] такой особенный в этой роли», — сказал он журналистам.

Режиссер признался, что планирует снять не только сиквел «Бэтмена», но и расширить вселенную Темного рыцаря за счет нескольких полнометражных и многосерийных спин-оффов.

Ранее режиссер руководитель DC Studios Джеймс Ганн прокомментировал статью The Hollywood Reporter, в которой говорится, что вселенную «Бэтмена» не станут менять так, как хотят этого Ганн и продюсер Питер Сафран.