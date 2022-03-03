Режиссер Маслов: российский кинематограф будет бороться за зрителя

Премьеры многих зарубежных фильмов отменили в России из-за событий на Украине. Однако это может дать толчок российскому кинематографу, считает режиссер Антон Маслов. Об этом он рассказал NEWS.ru.

«Да, российским кинотеатрам придется нелегко. Но я уверен, что наш кинематограф будет всеми силами бороться за зрителя. Все больше у нас появляется талантливых историй. Качество сериалов и кино гораздо выше, чем даже пять лет назад. Так что шансы есть. Скорее всего теперь на экраны вернется кино про людей, про добро, про любовь… Я буду снимать именно такое», — сказал режиссер.

Антон Маслов — автор популярного сериала «Вампиры средней полосы». В марте на экраны выйдет его новый фильм «Многоэтажка».