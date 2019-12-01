Режиссер «Мандалорца» поделился фотографиями со съемочной площадки

«Добро пожаловать в Святилище. Режиссировать четвертую главу „Мандалорца“ было диким приключением», — описала фото 38-летняя голливудская актриса и режиссер.

На первой фотографии Говард разговаривает с Джиной Карано, которая играет наемника Кару Дюн. На второй — дети радостно смотрят на существо, которое фанаты ласково называют «малыш Йода».

Третье фото показывает зрителю сцену, в которой Кара Дюн обращается к людям Святилища. Мандалорец стоит за ней.

Сериал является составной частью вселенной «Звездных войн». Премьера сериала состоялась в США 12 ноября 2019 года на стрим-сервисе Disney+.

Действие космического вестерна разворачивается спустя пять лет после событий фильма «Возвращение джедая».