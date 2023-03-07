07 марта 2023, 16:47
Режиссер Лунгин объяснил, почему России не следует отказываться от выдвижения фильмов на «Оскар»
России не нужно отказываться от выдвижения своих национальных фильмов на главную кинопремию мира, ведь на «Оскаре» национальность автора не имеет особого значения. Такое мнение выразил режиссер Павел Лунгин в беседе с «Известиями».
По его словам, над кинокартиной может одновременно работать съемочная команда, члены которой являются представителями разных стран.
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Режиссер подчеркнул, что на фестивале отсутствует понятие государства — главную награду кинопремии получает именно произведение.
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