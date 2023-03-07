Культура 07 марта 2023, 16:47 Режиссер Лунгин объяснил, почему России не следует отказываться от выдвижения фильмов на «Оскар»

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России не нужно отказываться от выдвижения своих национальных фильмов на главную кинопремию мира, ведь на «Оскаре» национальность автора не имеет особого значения. Такое мнение выразил режиссер Павел Лунгин в беседе с «Известиями».

По его словам, над кинокартиной может одновременно работать съемочная команда, члены которой являются представителями разных стран.

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Режиссер подчеркнул, что на фестивале отсутствует понятие государства — главную награду кинопремии получает именно произведение.

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