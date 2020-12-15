Режиссер Лебедев: «Мастера и Маргариту» могут хорошо снять в Америке

Лебедев уточнил, что сам не имеет отношению к проекту, и добавил, что очень высоко оценивает способности Лурмана. По его словам, режиссер снял множество прекрасных фильмов и «Мастер и Маргарита» не должен стать исключением.

«Я не понимаю, какие могут быть сомнения в том, что он может это сделать на высоком уровне», — заключил Лебедев.