Режиссер Лебедев: «Мастера и Маргариту» могут хорошо снять в Америке
Российский кинорежиссер Николай Лебедев, который снял картину «Экипаж» и «Легенда № 17», уверен, что его американский коллега Баз Лурман отлично справится со съемками «Мастера и Маргариты». Об этом сообщил «Ридус».
Лебедев уточнил, что сам не имеет отношению к проекту, и добавил, что очень высоко оценивает способности Лурмана. По его словам, режиссер снял множество прекрасных фильмов и «Мастер и Маргарита» не должен стать исключением.
«Я не понимаю, какие могут быть сомнения в том, что он может это сделать на высоком уровне», — заключил Лебедев.