Режиссер Ларс фон Триер приступил к съемкам третьего сезона «Королевства»

Режиссер Ларс фон Триер приступил к съемкам третьего сезона популярного сериала «Королевство», сообщило издание The Hollywood Reporter.

Свои роли как и прежде будут исполнять Гита Нербю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк. К актерам присоединятся Николас Бро и Бодиль Йергенсен. Отмечается, что ранее персонаж Нербю управляла больницей, а теперь она будет пациенткой, написала «Газета.ru».

Первый сезон сериала «Королевство» выпустили в 1994 году. Премьера второго прошла через три года. Третий сезон должны показать уже в следующем году, он будет включать в себя пять эпизодов.

Ранее стало известно, что специальный эпизод нашумевшего сериала «Друзья» выйдет на экраны уже 27 мая. Премьера состоится на канале HBO Max, в честь чего он показал короткий тизер.

«Будьте готовы к тому, что мы снова увидим наших любимцев. Воссоединение „Друзей“ состоится 27 мая на канале HBO Max», — сообщила пресс-служба канала под роликом на YouTube.

Для сорокасекундного тизера выбрали сцену, где главные герои сериала обнявшись уходят вдаль.