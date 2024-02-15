15 февраля 2024, 18:05
Режиссер Лакисов: главный персонаж нового «Домовенка Кузи» сохранит знакомые черты
Фильм про домовенка Кузю появится в российском прокате 19 декабря 2024 года. В беседе с Пятым каналом создатель проекта Виктор Лакисов рассказал, какой будет картина.
По словам режиссера, главный герой сохранит знакомые зрителям черты, однако все же приобретет и собственную изюминку.
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Деятель культуры считает, что новый «Домовенок Кузя» станет таким же популярным, как и его советский предшественник, добавил сайт «Дни.ру».
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