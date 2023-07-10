Культура 10 июля 2023, 13:43 Режиссер Квятковский сообщил, что в эпоху перемен люди не хотят посещать театр

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На фоне текущей политической обстановки театр остановился в своем развитии и ждет импульсов. Людям пока не до спектаклей. Об этом «Газете.Ru» сообщил режиссер, помощник художественного руководителя театра «Практика» Юрий Квятковский.

Он добавил, что это время перемен как раз подходит для того, чтобы остановиться и переосмыслить происходящее.

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По словам Квятковского, сейчас могут активно проявлять свои таланты художники. Это хороший период, чтобы «разбрасывать камни», добавил он.