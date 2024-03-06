Культура 06 марта 2024, 16:19 Режиссер Кустурица заявил, что ищет неизвестного актера на роль Раскольникова в своем фильме

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Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о подготовке к съемкам фильма «Преступление без наказания». Некоторые роли получат знаменитые российские актеры, сообщил деятель культуры в беседе с «Известиями».

При этом руководитель проекта отметил, что главного героя Раскольникова должен сыграть неизвестный исполнитель.

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«Мне важно найти лицо, которое никогда не видели», — пояснил Кустурица.

Он также заявил о намерении посетить театры в России, чтобы подобрать актерский состав, добавил RT.