Культура 09 августа 2023, 12:26 Режиссер Ковтунец заявил, что в российских фильмах не хватает смысла и воспитания

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Сейчас в российском кино не хватает того, что цепляло бы сердце, в нем нет смысла и воспитания. Об этом «Пятому каналу» сообщил президент программы «В кругу семьи», актер и режиссер Александр Ковтунец.

При этом кинематографист добавил, что российские фильмы имеют большой потенциал. На его взгляд, нужно делать кино, которое могло бы воспитывать, написал сайт kp.ru.

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«Не хватает фильмов по-настоящему воспитательных», — добавил режиссер.