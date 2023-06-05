Культура 05 июня 2023, 12:33 Режиссер Клим Шипенко рассказал, как спасал голову в невесомости шлемом для регби

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Режиссер первой снятой в космосе картины «Вызов» Клим Шипенко рассказал, как проходил съемочный процесс. Об этом сообщило радио «КП».

Во-первых, и у режиссера, и у исполнительницы главной роли Юлии Пересильд были дублеры, которые прошли такую же подготовку, как и основной состав. Однако, как добавила Teleprogramma.pro, сложностей добавила невесомость. Например, не сразу удалось найти надежную защиту для головы режиссера. Потому что то, что можно было взять с собой, должно было пройти тщательную проверку.

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«Мы долго думали, что же там все-таки сможет защитить мою голову. Все, что посылается в космос, должно пройти лабораторные тесты, абы что туда не отправят. И из всех видов защиты подошел именно шлем для регби — легкий, негромоздкий, но при этом нивелирующий все удары. Так что травмы головы не случилось, хотя я очень часто ею бился», — рассказал Клим Шипенко.

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