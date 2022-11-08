Режиссер Кэмерон предупредил, что третья часть «Аватара» может стать последней | 360°

Культура 08 ноября 2022, 15:59 Режиссер Кэмерон предупредил, что третья часть «Аватара» может стать последней

Читать 360tv в

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон допустил закрытие франшизы «Аватар» после третьей части, если прибыль от проекта будет низкой. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Slash Film.

Изначально предполагалось создание пяти частей фильма, но все может закончиться на третьей. Кэмер пояснил, что после коронавируса и роста популярности стриминговых платформ в сфере кино многое изменилось.

Реклама

«Но, может быть, мы, наоборот, напомним людям, что такое поход в кинотеатр. Этот фильм точно рассчитан на такое», — уточнил Кэмерон.

Реклама