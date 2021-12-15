Режиссер Кэмерон показал кадры со съемок сиквела «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон показал снимки со съемок сиквела «Аватара» и рассказал подробности работы над проектом. Об этом сообщила «Культуромания» со ссылкой на Entertainment Weekly.

По данным РИА ФАН, он назвал съемки безумными. Также режиссер уточнил, что съемки второй части состоялись, потому что первая имела успех и принесла много денег.

Во второй части Кэмерон выразит свою любовь к океану. Большая часть событий там происходит в воде, поэтому актерам пришлось работать с профессиональными драйверами.

Главные роли в фильме сыграли Сэм Уоррингтон, Мишель Йео, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер и Зои Салдана.

Премьера второй части назначена на 16 декабря 2022 года. Кэмерон уточнил, что параллельно работает еще над несколькими фильмами серии.