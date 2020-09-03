Режиссер «Юмориста» снимет комедийный сериал с Ириной Старшенбаум

По сюжету влюбленная пара ссорится по пути в аэропорт. После этого герои оказываются в разных частях света. Девушка попадает в богемное общество в Берлине. Там она пробует себя в кинематографе начинает встречаться с известным режиссером. Парень едет искать приключения в Таиланде, пишет сайт NEWS.ru.

Помимо Старшенбаум в многосерийной картине сыграли Ксения Раппопорт и Егор Корешков. Автором сценария стала жена постановщика Лили Идова. Первый показ пройдет в 2021 году.