Режиссер «Юмориста» снимет комедийный сериал с Ириной Старшенбаум
Режиссер киноленты «Юморист» Михаил Идов снимет комедийный сериал «Джетлаг» с актрисой Ириной Старшенбаум. Уточняется, что производством картины занимается стриминговый сервис more.tv и телеканал СТС, сообщил канал «Кино ТВ».
По сюжету влюбленная пара ссорится по пути в аэропорт. После этого герои оказываются в разных частях света. Девушка попадает в богемное общество в Берлине. Там она пробует себя в кинематографе начинает встречаться с известным режиссером. Парень едет искать приключения в Таиланде, пишет сайт NEWS.ru.
Помимо Старшенбаум в многосерийной картине сыграли Ксения Раппопорт и Егор Корешков. Автором сценария стала жена постановщика Лили Идова. Первый показ пройдет в 2021 году.