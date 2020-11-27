Режиссер из Германии Винсент Урбан снял мини-фильм о России
Режиссер из Германии Винсент Урбан опубликовал в Интернете мини-фильм о России. Хронометраж ленты составляет шесть минут, пишет ToDay News Ufa.
Уточняется, что мужчина работал над этим проектом в течение двух лет. В ролике демонстрируются природа, памятные места и достопримечательности Санкт-Петербурга, Байкала, Мурманска, Камчатки а также Салехарда.
По словам режиссера, главной его целью было показать нашу страну с ракурсов. Живописные картины фильма сопровождает песня на стихи советского поэта Виктора Гусева «Полюшко-поле».