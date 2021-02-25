Режиссер из Франции снял кино о Сталинградской битве ради правды об СССР

Режиссер из Франции Дидье Фельдман рассказал о создании фильма «Волжская летопись», который посвящен событиям Сталинградской битвы. Перед созданием ленты он четыре года изучал литературу о Великой Отечественной войне, сообщило РИА ФАН.

Фельдман объяснил, что его работа является данью памяти героическим советским гражданам.

«Это также долг осознания, ведь англо-американцы бесстыдно узурпировали у СССР роль победителя нацизма и освободителя Европы, не считаясь с подвигом советского народа, принесшего неисчислимые жертвы ради победы», — подчеркнул режиссер.

Повествование ведется в фильме на основе записей родственницы рассказчика. В дневнике описывается хроника Сталинградской битвы 1942–1943 годов. По словам Дидье, фигура рассказчика и история его тети полностью вымышлены. Режиссер рассказал, что в оригинальной версии сценария получилось 50 страниц текста.

Предпремьерный показ художественно-документальной картины «Волжская летопись» состоялся в онлайн-формате в Париже 23 февраля.