Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хек рассказал о своих новых проектах

Режиссер набравшего огромную популярность в 2021 году сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек рассказал, что работает над двумя новыми проектами: «Клуб стариков-убийц» и «Лучшее шоу планеты». Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Deadline.

Сатира «Лучшее шоу планеты», по словам режиссера, будет основана на личном опыте съемок «Игры в кальмаре».

«Клуб стариков-убийц», как сказал Хван Дон Хек, будет основан на произведениях итальянского ученого и философа Умберто Эко. О каких именно произведениях идет речь, режиссер раскрывать не стал. Хван Дон Хек предупредил, что картина будет «еще более жестокой», чем «Игра в кальмара». Еще в апреле Хван Дон Хек сообщил, что написал уже 25 страниц сценария к «Клубу стариков-убийц».

Ранее в сети появился полноформатный трейлер третьего сезона «Академии „Амбрелла“». В новых эпизодах продолжится рассказ о приемных детях семьи Харгривс, родившихся при загадочных обстоятельствах в разных концах планеты.