Режиссер «Игры престолов» снимет сериал «Интервью с вампиром»

Режиссер «Игры престолов» Алан Тейлор снимет сериал «Интервью с вампиром». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сериал будет основан на книге писательницы Энн Райс. Телеканал AMC купил права на ее цикл «Вампирские хроники», куда входит «Интервью с вампиром».

По книге уже был снят фильм с Томом Крузом, Брэдом Питтом и Кирстен Данст в главных ролях.

Ранее американский стриминговый сервис HBO купил права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Его будут транслировать в ряде стран.

Драматический сериал «Перевал Дятлова» снят режиссерами Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. В России он вышел осенью 2020 года. Сериал рассказывает историю знаменитой «группы Дятлова» — студентов, которые загадочным образом погибли в лыжном походе на Северном Урале в 1959 году.

Теперь сериал будет доступен во многих странах: на каналах Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket в Германии и Sky X в Австрии, в Megathek на MagentaTV, а также на Vodafone Select и GigaTV. Кроме того, его покажут в Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, Финляндии и Эстонии.