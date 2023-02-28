Культура 28 февраля 2023, 15:21 Режиссер Хотиненко рассказал о желании поработать с итальянскими партнерами

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Режиссер Владимир Хотиненко в разговоре с сайтом «Аргументы и факты» рассказал о своем желании поработать с итальянскими партнерами. В планах у кинематографиста проиллюстрировать жизнь Данте.

«Хотел показать его личную жизнь, наполненную приключениями и мифологией. Планировал работать с итальянскими партнерами», — процитировал RT Хотиненко.

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Осуществить замысел режиссеру пока не удалось из-за сложившихся обстоятельств. Однако, как подчеркнул сам режиссер, он не намерен отказываться от своих планов.

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