Режиссер «Холопа» допустил возможность продолжения фильма

«Возможно, будет», — заявил он.

Режиссер уже размышляет над сценарием и сюжетом кинокартины.

«Мы его еще придумываем. То есть мы думаем в эту сторону. Фильм появляется, когда он уже точно придуман. Пока мы его еще не придумали, есть шанс, что его может и не быть», — добавил Шипенко.

Создатели не хотят подгонять киноленту под определенную дату, чтобы не разочаровывать зрителей. «Холоп» не планировался как франшиза, но в нем есть открытый финал, отметил режиссер.

Фильм «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли вышел в конце 2019-го. Сборы фильма в Европе и Америке составили более 1,8 миллиона долларов. На родине касса составила более трех миллиардов рублей. Кинолента оказалась одной из самых популярных в 2020 году.

В основе сюжета лежит рассказ о молодом мажоре Грише. Он заигрался в красивую жизнь, думал о вседозволенности. Отец-олигарх захотел перевоспитать сына и обратился за помощью к психологу. Вместе они разработали проект и отправили молодого человека в «прошлое» — в деревню с атмосферой XIX века.

Милош Бикович плохо отреагировал на идею снять продолжение фильма, написал Piter.TV. Он не уверен, что это был бы правильный выбор.