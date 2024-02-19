Культура 19 февраля 2024, 16:49 Режиссер Грымов заявил, что билеты в театры дорожают из-за высокого спроса

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Билеты в театры в России с начала года заметно подорожали, и это спровоцировано высоким спросом среди зрителей. Об этом НСН рассказал худрук театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов.

По его словам, зрители продолжают ходить на спектакли, и из-за этого цены на билеты растут. Если бы россияне не интересовались театром, то ситуация была бы обратной.

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«У нас, в театре „Модерн“ билеты тоже стали дороже примерно на 8-10%. Это связано с рынком. Никто не будет повышать цены, если нет зрителя, который платит деньги за такую услугу», — подчеркнул режиссер.

Он добавил также, что цены не снизятся. Потому что, кроме спроса, на стоимость влияет подоражание производства, декораций, костюмов и прочего.

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