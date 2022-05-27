Режиссер Грымов охарактеризовал настоящих жителей российской столицы в спектакле «Масквичи»

Российский режиссер Юрий Грымов в своем спектакле «Масквичи» (именно через «А») смог охарактеризовать и показать настоящих жителей столицы. С его работой ознакомились «Дни.ру».

По сюжету герои спектакля обресли новую родину в Нью-Йорке. Здесь им приходится питаться суши и чипсами, работать коучами, а также у них появилась возможность легально выращивать марихуану прямо в доме.

В спектакле актеры рассуждают о чеховских героях, спорят о русской литературе, о которой особенно приятно рассуждать в квартире с видом на Манхэттен. Для них сложно представить, что невероятный вид из окна — это не фотообои из старой квартиры в Бердичеве или Москве.

Валенки для этих самых «Маскичей» стали экзотикой, а разговоры о политике, деньгах и религии воспринимаются ими как моветон и вторжение в личное пространство.

За два с половиной часа Грымов смог показать зрителям, кто же эти странные «мАсквичи».