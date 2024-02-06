Культура 06 февраля 2024, 19:10 Режиссер Грымов объяснил скандал вокруг нового фильма по Булгакову Режиссер Грымов назвал пиаром скандалы вокруг фильма «Мастер и Маргарита» Pxhere

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Скандал вокруг фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» — всего лишь пиар-кампания. Такое заявление в интервью сайту kp.ru сделал режиссер, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.

«Помните фразу — любое упоминание, кроме некролога, уже хорошо? Пиар для фильма очень важен, потому что кино — скоротечный товар, он быстро портится», — подчеркнул Грымов.

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Режиссер отметил, что если кинокартина не соберет денег в первый уикенд — все закончится. Неплохие кассовые сборы нового «Мастера и Маргариты» Грымов объяснил тем, что в первую очередь люди шли на Михаила Булгакова, ведь произведение снято по мотивам его книги.

«То, что в „Мастере и Маргарите“ существует бесовщина, это стопроцентно, но тут вопрос баланса. Вопрос — куда ведет этот фильм?» — ответил режиссер на вопрос о том, можно ли считать картину утверждением сатанизма.

Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером в российском кинопрокате за выходные. Экранизация романа Михаила Булгакова собрала 156,1 миллиона рублей в субботу и 292,5 миллиона рублей за первые три дня выхода на экраны.

Режиссер фильма — проживающий в США Михаил Локшин. Его видение романа вызывало разные эмоции у зрителей, в том числе и критику. Зрители назвали картину «тупой, наглой и антироссийской».

Кинокартина вышла посредственной, заявила публицист Анастасия Миронова. Она назвала работу фэнтезийным развлекаловом.