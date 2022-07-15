Режиссер «Гремлинов» Данте заявил, что создатели «Мандалорца» украли образ маленького Йоды

Режиссер фильма «Гремлины» Джо Данте заявил, что создатели сериала «Мандалорец» украли у него образ для Малыша Йоды. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на San Francisco Chronicle.

Картина Данте вышла на экраны в 1984 году, написало РИА ФАН. Спустя шесть лет появилось и продолжение. По его словам, культовым персонажем фильма является маленький могвай Гизмо. Режиссер заявил, что Disney+ позаимствовали его образ для создания маленького Йоды.

«И тут я не могу не сказать о Малыше Йоде, которого просто украли, скопировали от и до. Бесстыдно, скажу я вам», — заявил режиссер.