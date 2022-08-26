Режиссер «Голодных игр» Лоуренс снимет экранизацию игры BioShock

Режиссер Френсис Лоуренс, который снимал «Голодные игры», займется экранизацией игры BioShock. Фильм выйдет на Netflix, сообщило РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

Сценаристом проекта станет Майкл Грин, который работал над фильмами «Логан», «Чужой: Завет» и «Бегущий по лезвию 2049».

Производство фильма начнется только после завершения съемок приквела «Голодных игр» — «Баллады о змеях и певчих птицах», которым Лоуренс сейчас занимается.

Слухи об экранизации игры появились давно, но подтвердились только в феврале 2022 года, когда Netfliх приобрел права на адаптацию.

Ранее актер Генри Кавилл рассказал, что хотел бы сняться экранизации игры Red Dead Redemption 2. Актер уточнил, что сам любит видеоигры и периодически играет.

Игру Red Dead Redemption 2 создала студия Rockstar Games. На ее разработку было потрачено восемь лет. После выхода она стала популярной благодаря сюжету и графике с подробными деталями.

Кавилл оценил игру и отметил, что экранизация могла бы получиться интересной.