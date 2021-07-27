Режиссер голливудской «Иронии судьбы» рассказал о ремейке

Режиссер Марюс Вайсберг, который снимает ремейк фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», рассказал подробности о картине. Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным РИА ФАН, режиссер посоветовал не сравнивать фильмы. Он уточнил, что из оригинала взята только общая идея, завязка и любовный треугольник. В целом сюжет ремейка будет другим.

«Концептуально это более мягкая и романтическая версия „Мальчишника в Вегасе“, и именно так мы и собираемся ее позиционировать», — рассказал Вайсберг.

Он добавил, что новая версия фильма будет отличаться тем, что зритель увидит молодых персонажей и более динамичное повествование. Режиссер уточнил, что ремейк расскажет о том, как эта история могла бы развиваться в наше время и с более молодыми героями.

Также режиссер «Игры престолов» Алан Тейлор снимет сериал «Интервью с вампиром».

Сериал будет основан на книге писательницы Энн Райс. Телеканал AMC купил права на ее цикл «Вампирские хроники», куда входит «Интервью с вампиром».

По книге уже был снят фильм с Томом Крузом, Брэдом Питтом и Кирстен Данст в главных ролях.