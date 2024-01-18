Культура 18 января 2024, 12:55 Режиссер Герман-младший признался, что хотел создать эмоциональную историю в фильме «Воздух»

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Режиссер и сценарист Алексей Герман-младший в беседе с Пятым каналом признался, что хотел создать эмоциональную историю в фильме «Воздух», чтобы она вела за собой зрителя.

«Найти себя в этой истории, чтобы она была какая-то эмоциональная, вела людей за собой», — сказал Герман-младший.

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По словам кинематографиста, были трудности и с созданием макетов самолетов. Художнику-постановщику Елене Окопной пришлось воссоздавать модели «Як-1Б» и немецкие Messerschmitt по чертежам, написали «Дни.ру».

Фильм «Воздух», повествующий о событиях Великой Отечественной Войны, выходит в российский прокат в четверг, 18 января.