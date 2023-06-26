Культура 26 июня 2023, 17:59 Режиссер Герман-младший поддержал идею создать аналог западного «Оскара»

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Российский режиссер и сценарист Алексей Герман-младший поддержал предложение об открытии Евразийской киноакадемии и создании премии по аналогии с американским «Оскаром». Об этом сообщил «Абзац».

По словам режиссера, рынку разнообразных кинопремий не помешает конкурент в лице евразийского киноакадемического сообщества. В нынешних мировых условиях необходимы любые культурные интеграции, добавил он.

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Отмечается, что ранее Министерство культуры РФ предложило Китаю учредить аналог премии «Оскар».